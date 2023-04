Inter-Fiorentina, confermato l’attacco: scelto il partner di Lukaku – Sky

A poche ore dal calcio d’inizio di Inter-Fiorentina, arrivano conferme sulle scelte di Simone Inzaghi per l’attacco. Matteo Barzaghi di Sky Sport conferma le indiscrezioni delle ultime ore.

ATTACCO DECISO – Confermate le indiscrezioni della vigilia di Inter-Fiorentina per quanto riguarda le scelte in attacco di Simone Inzaghi. Romelu Lukaku titolarissimo dopo le ottime prestazioni in nazionale con la maglia del Belgio. Insieme a lui non ci sarà Lautaro Martinez, bensì Joaquin Correa che ha convinto il tecnico durante queste due settimane di lavoro ad Appiano Gentile.