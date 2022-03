Inter-Fiorentina, come cambia la squadra di Italiano rispetto l’andata – CdS

Inter-Fiorentina, rispetto la gara di andata giocata lo scorso settembre sarà un’altra Fiorentina. Come sottolineato oggi dal Corriere dello Sport, la squadra allenata da Vincenzo Italiano cambierà per ben sette undicesimi.

COME CAMBIA – Inter-Fiorentina, sono ben sette undicesimi i giocatori cambiati da Vincenzo Italiano rispetto la sfida giocata a settembre. A cominciare dal portiere, che era Dragowski e che ora è Terraciano. Anche il centravanti non sarà più Dusan Vlahovic ma Piatek. Non ci sarà Benassi (adattato al ruolo di terzino destro) ormai partito, ma Odrioziola. Mentre uno dei superstiti sarà Milenkovic, che non giocherà in coppia con Nastasic ma con Igor. Biraghi a sinistra e Torreira come regista difensivo, con Nico Gonzalez in attacco. Anche Bonaventura potrebbe non esserci (vedi articolo). Rispetto la gara di andata, invece, in dubbio anche l’impiego di Sottil dal 1′.

Fonte: Corriere dello Sport – Ilaria Masini