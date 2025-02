Inter-Fiorentina, cambiano le fasce? Le ultime su Dimarco e le chance di Zalewski – CdS

L’Inter si prepara ad affrontare la Fiorentina domani sera a San Siro e rispetto la gara di andata, Inzaghi potrebbe cambiare entrambe le fasce. Il Corriere dello Sport fa il punto riguardo le condizioni di Federico Dimarco e le chance di Zalewski di giocare titolare.

CAMBI SULLE FASCE – Se l’assenza di Denzel Dumfries è già certa a causa della squalifica, quella di Federico Dimarco resta in forte dubbio per via di un attacco influenzale. Il laterale italiano effettuerà oggi un test decisivo per valutare le sue condizioni e capire se potrà essere della partita o se dovrà alzare bandiera bianca. Simone Inzaghi sta già preparando le alternative. Sulla corsia destra la soluzione più naturale è Matteo Darmian.

Dimarco si ferma? Due alternative, una è Zalewski

SUBITO IN CAMPO – A sinistra, invece, il favorito per la maglia da titolare è Carlos Augusto. L’ex Monza ha saputo ritagliarsi sempre più spazio nelle rotazioni nerazzurre. L’alternativa è Nicola Zalewski, arrivato dalla Roma nell’ultima sessione di mercato, ma il giovane polacco deve ancora ambientarsi negli schemi di Inzaghi e sembra destinato a partire dalla panchina secondo il quotidiano romano.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia