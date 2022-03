Inter-Fiorentina, Bonaventura non ce la fa! Un altro fuori a sorpresa

Inter-Fiorentina è alle porte. Dalla conferenza stampa di Italiano, tuttora in corso, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Bonaventura, non al meglio. C’è un altro assente dell’ultimo momento per la partita di domani alle ore 18.



NON CONVOCATI − In vista di Inter-Fiorentina di domani, Vincenzo Italiano ha appena dato qualche aggiornamento sulle condizioni dei giocatori acciaccati. Tra questi Giacomo Bonaventura e Sofyan Amrabat. I due centrocampisti non saranno del match. Il primo non ha ancora recuperato dal problema rimediato contro il Bologna domenica scorsa; mentre l’ex Verona è influenzato. Tutti gli altri saranno a disposizione. Qui le parole integrali dell’allenatore viola nella conferenza stampa prepartita.