Inter-Fiorentina 1-0: Candreva sblocca una gara difficile sul filo di lana

Condividi questo articolo

Termina il primo tempo di Inter-Fiorentina, quarto di finale di Coppa Italia. Nerazzurri in vantaggio grazie alla rete di Candreva al 44′. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Nel primo tempo di Inter-Fiorentina, partono bene i nerazzurri, che al 2′ sono già dentro l’area avversaria: il cross di Ahsley Young non è preciso, e i viola spazzano. Sul ribaltamento di fronte, Dusan Vlahovic guadagna un fallo: sugli sviluppi della punizione, Pol Lirola trova un rasoterra insidioso, che si spegne sul fondo. Ci riprova Federico Chiesa pochi minuti dopo: il tiro a giro è impreciso e lento, non impensierisce Samir Handanovic. Al minuto 8 Nicolò Barella pesca intelligentemente Alexis Sanchez, che sul taglio colpisce male di testa, contrastato dall’ex interista Dalbert. Dopo alcuni giri d’orologio blandi, in cui l’Inter studia come colpire, arriva un goffo tentativo di Diego Godin: raccoglie una ribattuta di Federico Ceccherini fuori area, ma colpisce male al volo, e la palla esce di molto. Per 10 minuti non succede nulla: Antonio Conte e Beppe Iachini continuano a studiarsi; Barella prova da 25 metri al 27′, ma il tiro finisce alto. Ci prova pochi minuti dopo Matias Vecino: Pietro Terracciano blocca a terra. Al 44′, dopo un prolungato periodo di possesso sterile, la gara si sblocca. Antonio Candreva piazza l’1-0 a porta vuota, con l’aiuto di Lautaro Martinez che prima manda in confusione la difesa viola e facilita l’inserimento del numero 87.

INTER – FIORENTINA

MARCATORI: 44′ Candreva (I)

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 23 Barella, 15 Young; 7 Sanchez, 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 21 Dimarco, 31 Pirola, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi, 37 Skriniar; 11 Moses, 20 Borja Valero, 24 Eriksen; 32 Agoume, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 22 Caceres; 21 Lirola, 24 Benassi, 5 Badelj (C), 78 Pulgar, 29 Dalbert; 25 Chiesa, 28 Vlahovic.

A disposizione: 33 Brancolini, 69 Dragowski; 6 Ranieri, 23 Venuti, 93 Terzic; 15 Olivera, 16 Eysseric, 19 Montiel, 27 Zurkowski; 11 Sottil, 18 Ghezzal, 63 Cutrone.

Allenatore: G. Iachini

Note: Gol annullato a Barella (I) al 14′, Skriniar (I) infortunato al 17′.

Ammoniti: Caceres al 44′ (F).

Sostituzioni: .

Recupero: 1′ (PT), ′ (ST)