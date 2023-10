Inter finalmente al completo! Oggi Inzaghi ne ritrova tre – TS

Due giorni a Torino-Inter e, dopo l’ennesima lunghissima sosta per le nazionali, Inzaghi può sorridere: tornano tutti. Oggi previsto il rientro di altri tre dei ben sedici convocati.

DI RITORNO – L’Inter ha dovuto – di nuovo – fare i conti con un elenco lunghissimo di convocati per la sosta: erano in sedici in giro per il mondo. Oggi previsti gli ultimi rientri, che renderanno il gruppo completo a due giorni dal Torino. Tuttosport fa i nomi: sono i sudamericani Lautaro Martinez, Carlos Augusto e Alexis Sanchez. Il Toro ha vinto entrambe le partite con l’Argentina, pur senza interrompere il lungo e insolito digiuno di gol in nazionale. Il laterale che l’Inter ha preso due mesi fa dal Monza ha invece esordito martedì notte col Brasile, seppur perdendo in Uruguay. Per Sanchez, come spesso succede col Cile, due presenze su due entrambe da 90′. Ossia più dei 155′ finora collezionati con l’Inter. Ieri Simone Inzaghi aveva ritrovato gli ultimi europei, compreso il folto gruppo dell’Italia.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna