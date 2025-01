Inter, finale di Supercoppa Italiana nel mirino: al via il primo allenamento!

Aspettando di scoprire l’avversario della finale di Supercoppa Italiana, l’Inter torna ad allenarsi. Mattinata di riposo, pranzo e poi subito sul campo. Ecco cosa prevede la seduta odierna.

IL PROGRAMMA – I festeggiamenti per la vittoria contro l’Atalanta, arrivata ieri sera all’Al-Awwal Park di Riyad, durano pochissimo per l’Inter. All’orizzonte c’è la finale di Supercoppa Italiana, che lunedì metterà i sigilli alla final four che sta andando in scena in questi giorni in Arabia Saudita. Attendendo di scoprire chi sarà l’altra finalista che proverà a togliere lo scettro della competizione alla squadra di Simone Inzaghi, i nerazzurri sono praticamente obbligati a tornare immediatamente a lavoro. Un nuovo allenamento, il primo in vista della finale di Supercoppa Italiana, è attualmente in corso. Ecco qualche informazione in merito riportata da Alessio Conti nell’edizione odierna di SportMediaset.

Inter di nuovo in campo aspettando la finale di Supercoppa Italiana

NUOVO ALLENAMENTO – Dopo Inter-Atalanta, portata a casa grazie alla splendida doppietta di Denzel Dumfries, la squadra di mister Inzaghi torna a lavoro. L’allenamento odierno, che ha avuto inizio alle ore 14.00 italiane (16.00 locali), prevede un lavoro differenziato per la squadra nerazzurra. Seduta leggera, di scarico, per chi è stato protagonista della semifinale di Supercoppa Italiana. Mentre lavoro vero e proprio per chi ha trovato meno, o proprio zero, spazio nel corso della sfida di ieri sera. Dall’allenamento, poi, potrebbero arrivare importanti novità su Marcus Thuram. Il problemino fisico riscontrato nel corso della sfida lascia il francese ancora in dubbio per la finale di lunedì.