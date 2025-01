Inter in finale di Supercoppa Italiana: ecco quando si gioca la partita

L’Inter stasera ha battuto 2-0 l’Atalanta e ha conquistato la finale di Supercoppa Italiana. Ecco quando si giocherà la partita che completerà le Final Four della manifestazione in Arabia Saudita, con l’avversario che uscirà domani dall’altra semifinale Juventus-Milan.

QUALIFICATI – L’Inter cercherà di vincere la Supercoppa Italiana per la quarta volta consecutiva, un’impresa finora mai riuscita dall’istituzione del trofeo nel 1988. Potrà farlo nella finale di Riyad, in Arabia Saudita, dopo aver battuto stasera 2-0 l’Atalanta. Per conoscere l’avversario servirà aspettare domani, quando alle 20 (sempre all’Al-Awwal Park Stadium) si giocherà la seconda semifinale tra Juventus (detentrice della Coppa Italia) e Milan (seconda classificata in Serie A). Dovesse essere un derby d’Italia sarebbe la ripetizione della finale del gennaio 2022, vinta 2-1 con gol di Alexis Sanchez allo scadere dei tempi supplementari. In caso di derby, invece, si ripeterebbe la finale sempre in Arabia Saudita di due anni fa: lì fu 0-3 il punteggio, con un dominio clamoroso dell’Inter.

Quando si gioca la finale di Supercoppa Italiana 2025 con l’Inter

IL PROGRAMMA – Per la finale di Supercoppa Italiana 2025 l’appuntamento è lunedì alle 20 ora italiana, le 22 ora locale in Arabia Saudita. Si gioca sempre all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad, dove l’Inter ha vinto la finale un anno fa contro il Napoli (e Simone Inzaghi anche a dicembre 2019 quando era alla Lazio, contro la Juventus). Come già previsto per le semifinali, in caso di parità al 90′ niente tempi supplementari ma direttamente tiri di rigore. A prescindere dall’avversario, si giocherà per un record nell’albo d’oro della Supercoppa Italiana. L’Inter cerca il nono successo nel torneo, che vorrebbe dire eguagliare la Juventus come più titolata. I bianconeri, di contro, la possibilità di diventare la prima squadra a quota dieci. E il Milan di raggiungere proprio l’Inter a otto.