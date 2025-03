Inter-Feyenoord 2-1, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Feyenoord è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1 (andata 2-0): questo il tabellino della partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2024-2025.

AVANTI! – L’Inter è ai quarti di finale di Champions League, dove affronterà il Bayern Monaco! Tutto abbastanza facile al Meazza, con la squadra di Simone Inzaghi che bissa la vittoria dell’andata contro il Feyenoord. Segna subito Marcus Thuram con un eurogol all’incrocio e da lì è solo una tranquilla attesa del fischio finale. Con in mezzo due rigori: uno trasformato da Jakub Moder, l’altro da Hakan Calhanoglu. Serata in cui l’Inter ha potuto far rifiatare molti titolari (ma Kristjan Asllani, appena entrato, si è fatto ammonire da diffidato) e con l’esordio dei Primavera Thomas Berenbruch e Matteo Cocchi. Questo il tabellino di Inter-Feyenoord.

INTER-FEYENOORD 2-1 (ANDATA 2-0) – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi (84′ Berenbruch), Bisseck; Dumfries, Frattesi (84′ Cocchi), Calhanoglu (61′ Asllani), Mkhitaryan, Carlos Augusto (61′ Bastoni); Taremi, M. Thuram (71′ ARnautovic).

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Lautaro Martinez, Barella, Aidoo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read (75′ Mitchell), Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal, Ivanusec (75′ Redmond); Hadj Moussa, Ueda (63′ Carranza), Sliti (63′ Trauner).

In panchina: Andreev, Ka, F. Gonzalez, ‘t Zand, Plug, Giersthone, Kraaijeveld.

Allenatore: Robin van Persie.

Arbitro: Ivan Kruzliak della federazione slovacca (Hancko – Pozor; Kralovic; VAR San; A. VAR Brand).

Gol: 8′ M. Thuram, 42′ rig. Moder (F), 51′ rig. Calhanoglu.

Ammoniti: Smal (F), Asllani, M. Thuram (I).

Recupero: 2′ PT, 3′ ST.