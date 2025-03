Inter-Feyenoord, c’è Sommer. Inzaghi rilancia due giocatori – CdS

Sommer giocherà titolare Inter-Feyenoord, prima partita dopo l’infortunio alla mano. Ma non sarà l’unica novità. Inzaghi è pronto a rilanciare due giocatori, a caccia di chance per emergere.

RIENTRI E RILANCI – Manca sempre meno a Inter-Feyenoord, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La qualificazione bisogna ancora del tutto centrarla, visto lo 0-2 dell’andata, ma Simone Inzaghi farà le sue scelte anche per far fronte all’impegno importantissimo di domenica al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. Contro gli olandesi, questa sera a San Siro (qui per tutti gli aggiornamenti), ritorna tra i pali, a distanza di quasi un mese, Yann Sommer. Il portiere svizzero, dopo l’infortunio al dito, è perfettamente recuperato e quindi ritornerà ad essere il titolare della porta interista. Josep Martinez, che tanto bene ha fatto nelle ultime settimane come suo sostituto, avrà le sue chance in Coppa Italia. Ma per Inter-Feyenoord, Inzaghi è pronto a rilanciare anche altri due giocatori.

La probabile formazione di Inzaghi per Inter-Feyenoord: Sommer dal 1′

ROTAZIONI – Ci saranno rotazioni a centrocampo e in attacco per Inter-Feyenoord. Davide Frattesi, che con l’infortunio di Piotr Zielinski avrà più occasioni per giocare, prenderà il posto di Nicolò Barella. In avanti, Mehdi Taremi rileverà Lautaro Martinez. Per il resto, Inzaghi non stravolgerà. Sia Lautaro Martinez che de Vrij non preoccupano e dopo la sgambata che ci sarà in mattinata dovrebbe essere regolarmente arruolabili, ma sedersi quantomeno inizialmente in panchina. Poi un po’ di panchina anche per Bastoni, al suo posto Bisseck. Mentre sugli esterni, basta adattamenti: Dumfries a destra e Carlos Augusto a sinistra. La probabile formazione per Inter-Feyenoord, secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.