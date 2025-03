Inter-Feyenoord, San Siro si unisce alla squadra: il dato sugli spettatori

Inter-Feyenoord è in questo momento nella prima metà del secondo tempo, con i nerazzurri in vantaggio per 2-1. Il dato sugli spettatori presenti a San Siro risente di un fattore.

GLI SPETTATORI – Inter-Feyenoord si trova attualmente sul punteggio di 2-1 a favore dei nerazzurri, con il calcio di rigore trasformato da Hakan Calhanoglu all’inizio della seconda frazione di gioco. Quando mancano poco più di 30 minuti al termine del match, è stato comunicato il dato relativo agli spettatori presenti allo Stadio San Siro. Ad assistere al match sono 55.356 tifosi, con un dettaglio che ne ha limitato l’entità. Il riferimento è alla presenza di forti restrizioni alle vendite nei settori locali, limitate ai soli tifosi in possesso di tessera di fidelizzazione Inter. La ragione alla loro base è data dall’esigenza di evitare acquisti in massa da parte dei tifosi del Feyenoord.