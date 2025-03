Inter-Feyenoord probabili formazioni Champions League: le scelte di Inzaghi

Inter-Feyenoord e le probabili formazioni in Champions League in vista della gara odierna della squadra di Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per il Ritorno degli Ottavi di Finale della UEFA Champions League. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurra

MILANO – L’Inter di Simone Inzaghi attende gli olandesi del Feyenoord, allenati da Robin van Persie dopo lo 0-2 di Rotterdam. In palio il passaggio del turno ai Quarti di Finale della competizione contro una tedesca. Quasi sicuramente sarà il Bayern Monaco – e non nuovamente il Bayer Leverkusen – la prossima avversaria per chi staccherà il pass a San Siro. Di seguito tutte le informazioni utili su Inter-Feyenoord e le probabili formazioni in Champions League, ma esclusivamente dal lato nerazzurro.

Champions League: convocati e diffidati Inter

LISTA DEI CONVOCATI: Lista diramata da Inzaghi ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

DIFFIDATI: Pavard, Dumfries, Asllani e Barella + Inzaghi (allenatore).

Indisponibili Inter: ecco chi non giocherà in Champions League

GIOCATORI FUORI LISTA UEFA: 11 J. Correa.

ALTRI GIOCATORI U21 IN LISTA B E/O IMPEGNATI IN YOUTH LEAGUE: 40 Calligaris, 60 Taho; 51 Alexiou, 53 Topalovic, 54 M. Zanchetta, 56 Re Cecconi.

SQUALIFICATI: –

INFORTUNATI: 7 Zielinski (distrazione), 32 F. Dimarco (risentimento), 36 Darmian (distrazione), 45 Valentin Carboni (lesione), 59 Zalewski (risentimento).

Probabili formazioni Inter-Feyenoord in Champions League: le scelte di Inzaghi

BALLOTTAGGI:

– In difesa possibile turno di riposo per Bastoni (25%), Bisseck (75%) verso il centro-sinistra.

– A centrocampo Asllani (35%) insidia Calhanoglu (65%), che appare ancora favorito in regia.

– In attacco da valutare l’acciaccato Thuram (55%), eventualmente pronto Arnautovic (45%).

MODULO: 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 31 Bisseck; 2 Dumfries ©, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 99 Taremi.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 12 Di Gennaro, 13 Josep Martinez; 6 de Vrij, 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez, 21 Asllani, 23 Barella, 49 De Pieri, 50 Aidoo, 52 Berenbruch, 55 M. Motta, 57 Quieto, 58 Cocchi, 95 A. Bastoni.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

Inter-Feyenoord LIVE su Inter-News.it

PROBABILI FORMAZIONI – In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Feyenoord in Champions League, segui Inter-News.it su tutti i canali per restare sempre aggiornato sulle ultime novità. L’avvicinamento alla partita è già iniziato e seguiranno i vari aggiornamenti da Milano per scoprire le ultime dai campi con le probabili formazioni destinate a diventare ufficiali. La cronaca testuale della partita in diretta è prevista a partire dalle ore 20:30 sul sito. Da non perdere tutti i contenuti dedicati sia nel pre sia nel post-partita.