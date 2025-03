Inter-Feyenoord, possibile novità in difesa! Probabile formazione – Sky

Inter-Feyenoord si disputerà stasera 11 marzo alle ore 21 allo Stadio San Siro: di seguito le ultime novità di formazione per la compagine nerazzurra.

IL PUNTO – Inter-Feyenoord è una sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri si presentano al match con un vantaggio importante di due gol, accumulato nella gara d’andata disputata a Rotterdam. Pensando al ritorno con gli olandesi, ma anche al prossimo delicato incontro di Campionato contro l’Atalanta, il tecnico dei meneghini Simone Inzaghi ha in mente vari cambi di formazione rispetto a quanto visto contro il Monza. Rispetto all’idea diffusasi negli ultimi giorni, il piacentino potrebbe optare per un’ulteriore novità nell’11 iniziale che si vedrà contro il Feyenoord.

Inter-Feyenoord, probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – L’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi ha così descritto la situazione attuale legate alle scelte di formazione di Inzaghi: «Unica novità di formazione è data dalla possibilità di De Vrij al centro della difesa. Ci saranno poi Pavard e Bisseck in difesa, con Frattesi, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. In avanti spazio alla coppia composta da Thuram e Taremi. Per il momento, l’unica possibile novità riguarda dunque il reparto difensivo, con De Vrij che insidia Acerbi».