Inter-Feyenoord, non solo le conferenze stampa: le attività di vigilia

Inter-Feyenoord è la gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita è in programma martedì 11 marzo alle ore 21, domani la vigilia. Il programma completo.

PROGRAMMA – Martedì 11 marzo alle ore 21 ci sarà il calcio d’inizio della partita tra Inter e Feyenoord. I nerazzurri hanno l’occasione per conquistare i quarti di finale di UEFA Champions League nella gara di ritorno che si disputerà a San Siro. Basterà semplicemente tenere il vantaggio di due gol maturato già al de Kuip di Rotterdam mercoledì scorso. Simone Inzaghi ne parlerà in conferenza stampa alle ore 15, mentre l’allenatore avversario Robin van Persie lo farà alle 19. Non ci saranno però solamente tali eventi alla vigilia del match. Domani le due squadre faranno l’ultimo allenamento prima della partita di martedì sera. Di seguito il programma completo.

INTER-FEYENOORD, IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA

Ore 11:00 CET – Allenamento Feyenoord | Feyenoord Training Centre

Ore 12:00 CET – Allenamento FC Internazionale Milano (15′ aperti ai media) | BPER Training Centre, Appiano Gentile

Ore 15:00 CET – Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile

Ore 18:45 CET – Conferenza Stampa ufficiale Feyenoord | Stadio San Siro, Milano

