Inter-Feyenoord, forte curiosità su un ruolo! E tre ancora out – TS

Vigilia di Inter-Feyenoord, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Tre ancora indisponibili per Inzaghi, che dovrà decidere su alcuni ballottaggi. Uno desta curiosità, scrive Tuttosport.

VIGILIA – L’Inter riparte la settimana dalla Champions League, domani nuovo scontro con il Feyenoord nella sfida di ritorno degli ottavi di finale. Si riparte dallo 0-2 della partita di andata, giocatasi a Rotterdam. Simone Inzaghi, che oggi parlerà in conferenza stampa accompagnato da un giocatore, pensa ad un po’ di turnover, anche per far fronte alle troppe partite e in ottica Atalanta-Inter, scontro diretto per la corsa scudetto. Come riferisce Tuttosport, ci dovrebbero essere ancora tre giocatori indisponibili: ossia Federico Dimarco, Matteo Darmian e Nicola Zalewski. Quest’ultimo ci sarà contro l’Atalanta. Ovviamente alla lista si è aggiunto anche Piotr Zielinski (clicca qui per le ultime e gli eventuali tempi di recupero).

Inzaghi prepara dei cambi per Inter-Feyenoord: curiosità tra i pali

ULTIME – Inzaghi farà qualche cambio in vista di Inter-Feyenoord. Curiosità in porta per il ballottaggio tra Josep Martinez e Yann Sommer. Tuttosport si interroga: lo svizzero sarà testato in vista di Bergamo, oppure il tecnico andrà avanti ancora con Martinez? Per il resto, pronti sia Carlos Augusto che Davide Frattesi, che giocheranno al posto di Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. In difesa potrebbe uscire anche uno tra Stefan de Vrij o Francesco Acerbi. Mentre in attacco, Lautaro Martinez verso la panchina. Scalpita Taremi, che dovrebbe fare coppia con Thuram.

(3-5-2): Martinez/Sommer; Pavard, De Vrij/Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu/Asllani, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.