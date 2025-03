Inter-Feyenoord, chiudere l’opera possibilmente senza rischi

Inter-Feyenoord stasera alle 21 completa il quadro degli ottavi di finale. Al Meazza si riparte dallo 0-2 di Rotterdam: due gol di vantaggio che però non devono far sottovalutare l’impegno.

IL MONZA INSEGNI – Inter-Feyenoord arriva a tre giorni da un grosso rischio: quello preso col Monza. Senza la rimonta da 0-2 a 3-2, la prima vincente della stagione, non sarebbe stato possibile confermare il primato in classifica. E sarebbe stato uno spreco epocale, contro l’ultima già spacciata. Oggi l’obiettivo è il contrario di quanto avvenuto dal 45′ in poi di sabato: reggere i due gol di vantaggio. Lo 0-2 di Rotterdam è un buon punto di partenza, ma non dà certo sonni tranquilli. Col rigore di Piotr Zielinski che grida ancora vendetta, perché avrebbe messo un distacco ulteriore fra l’Inter e gli avversari. Oggi vanno risparmiate energie fisiche e mentali, senza rimettere il Feyenoord in corsa e rendendo la serata tutt’altro che burrascosa.

Inter-Feyenoord, qualcosa si cambia per necessità

I SOLITI STOP – Zielinski starà fuori sino ad aprile inoltrato, Stefan de Vrij e Lautaro Martinez non sono al meglio. Per Simone Inzaghi Inter-Feyenoord vede la solita infinita emergenza in tutti i reparti. Con il probabile rilancio di Mehdi Taremi, forse la principale delusione stagionale, e il certo rientro di Marcus Thuram dal 1′ visto che sabato ha rifiatato. Il tutto dovendo fare anche i conti con i diffidati, che non sono pochi (e che si spera rimangano tali anche oltre questa partita). Mentre nel Feyenoord – che non ha giocato nel weekend – Robin van Persie è partito senza uno dei suoi migliori interpreti, Igor Paixao rimasto in Olanda per un problema fisico. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Feyenoord, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.