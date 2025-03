Inter-Feyenoord 2-1: il rigore di Calhanoglu per i quarti di finale!

L’Inter vince con il risultato di 2-1 contro il Feyenoord e accede così ai quarti di finale di questa edizione di UEFA Champions League. Decide la rete di Hakan Calhanoglu nella ripresa.

SECONDO TEMPO – Inter-Feyenoord finisce con il risultato di 2-1. La squadra nerazzurra accede ai quarti di finale e chiude con due vittorie su due l’attuale turno contro chi ha eliminato il Milan agli spareggi di febbraio. Decide il rigore di Hakan Calhanoglu, segnato al minuto 52 dopo che l’arbitro ha fischiato il contatto su Mehdi Taremi. Poco prima l’Inter in realtà aveva già sfiorato il vantaggio con una conclusione potente di Thuram finita alta. In seguito alla rete del turco dagli 11 metri la partita è filata liscia. A preoccupare ci sono solo le condizioni di Davide Frattesi e Francesco Acerbi, entrambi usciti prima del previsto per problemi fisici. Al loro posto Simone Inzaghi ha concesso l’esordio assoluto in Champions League a Matteo Cocchi e Thomas Berenbruch, giocatori della Primavera di Andrea Zanchetta. Kristjan Asllani, dopo due minuti dal suo ingresso, ha subito l’ammonizione e salterà l’andata dei quarti di finale per squalifica. Il prossimo turno vedrà l’Inter affrontare il Bayern Monaco di Vincent Kompany, che ha eliminato il Bayer Leverkusen.

INTER-FEYENOORD 2-1

Thuram (I) all’8′, Moder (F) al 42′, Calhanoglu (I) al 52′