Inter-Feyenoord 2-1, i cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter ieri sera ha vinto anche il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. Dopo lo 0-2 dell’andata, i nerazzurri hanno regolato gli olandesi 2-1 a San Siro. Di seguito alcune curiosità e i dati statistici di Inter-Feyenoord.

INTER-FEYENOORD 2-1: CURIOSITÀ E DATI STATISTICI DELLA PARTITA

200 – Il numero di panchine raggiunte da Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Si tratta del quinto allenatore nella storia nerazzurra ad aver raggiunto questo traguardo da quando esiste anche il campionato a girone unico (dalla stagione 1929-30). In questo piccolo club esclusivo fanno parte icone come: Helenio Herrera, Roberto Mancini, Giovanni Trapattoni e Eugenio Bersellini.

2 – L’Inter ha raggiunto i quarti di finale di Champions League in due delle ultime tre edizioni (2022/23 e 2024/25), dopo che non aveva avuto accesso a questa fase nelle precedenti undici stagioni.

2 – Come i gol subiti dall’Inter in questa edizione della Champions League. Dopo la rete di Nordi Mukiele, viziata peraltro da un fuorigioco ad inizio, contro il Bayer Leverkusen, ieri è arrivato il rigore di Jakub Moder. Si tratta della miglior difesa del torneo.

1 – Prima volta assoluta da capitano dell’Inter per Denzel Dumfries. Contro il Feyenoord, complice la panchina di Lautaro Martinez e l’assenza proprio dell’ultimo minuto di Stefan de Vrij, l’olandese ha giocato con la fascia al braccio.

1 – Prima partita in Champions League per i due ragazzi della Primavera, Matteo Cocchi e Thomas Berenbruch, entrati all’84’ rispettivamente per Frattesi e Acerbi. Il primo è un classe 2007, il secondo è nato nel 2005. Giovanissimi!