Inter-Feyenoord 1-1 al 45′: non basta il gol di Thuram per la sicurezza!

L’Inter chiude il primo tempo della partita contro il Feyenoord con il risultato di 1-1. Non basta il gol di Marcus Thuram, il racconto.

PRIMO TEMPO – Il primo tempo di Inter-Feyenoord finisce 1-1. La squadra di Simone Inzaghi gioca 45 minuti perfetti, ma spreca l’occasione di chiudere in vantaggio a causa di un errore piuttosto grave di Hakan Calhanoglu. Così il totale sarebbe di 3-1 e passerebbero perciò i nerazzurri. La partenza è stata super, due chance per segnare prima con Henrikh Mkhitaryan poi con Carlos Augusto. Sul tiro da fuori area dell’armeno il portiere avversario sbaglia e rischia la papera, sul colpo di testa dell’esterno invece para con sicurezza. Al minuto 8 sblocca i conti Marcus Thuram, che partito dall’esterno ha puntato in uno contro uno David Hancko rientrando sul suo destro e calciando sotto l’incrocio del secondo palo. Un’azione molto simile a quella vista con il Milan l’anno scorso nel derby d’andata. L’Inter dopo il gol si esalta e accumula occasioni, tra cui quella di Mehdi Taremi che colpisce solo l’estremo difensore senza marcatura in area di rigore. Al minuto 40 l’arbitro poi calcio di rigore andando al VAR. Errore clamoroso di Calhanoglu che dà un pestone a Ueda già coperto da Francesco Acerbi. Moder, ex Brighton, riporta il Feyenoord sul risultato di parità dagli 11 metri.

INTER-FEYENOORD 1-1

Thuram (I) all’8′, Moder (F) al 42′