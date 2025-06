L’Inter si ferma fino a lunedì, poi gli allenamenti e la partenza in USA: il programma – CdS

L’Inter si prepara a voltare pagina dopo la pesante delusione della finale di Champions League, e lo fa con un nuovo obiettivo all’orizzonte: il Mondiale per Club. Ecco il programma fino alla partenza in USA, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

IL PROGRAMMA – L’Inter tornerà ad allenarsi lunedì prossimo, ad Appiano Gentile, in una ripresa che coinvolgerà solo i calciatori non convocati con le rispettive Nazionali. L’11 giugno, invece, è fissata la partenza per gli Stati Uniti, sede della rassegna iridata organizzata dalla FIFA. Negli USA, il gruppo verrà completato gradualmente da quei nazionali che termineranno gli impegni internazionali nei prossimi giorni. Un percorso complesso, che potrebbe già fornire risposte importanti sul futuro tecnico e psicologico della squadra dopo il crollo europeo. La prima gara ufficiale si giocherà il 17 giugno (mattina del 18 in Italia) contro il Monterrey, formazione messicana. Il secondo impegno del girone vedrà l’Inter affrontare gli Urawa Reds Diamonds il 21 giugno, per poi chiudere il raggruppamento il 26 giugno contro il River Plate.

Inter, quando il raduno? Dipende dal Mondiale per Club

IN ESTATE – Il percorso della squadra al Mondiale per Club determinerà anche la programmazione della nuova stagione. In caso di eliminazione immediata nella fase a gironi, infatti, il raduno estivo per la stagione 2025-2026 scatterebbe nella terza settimana di luglio. Qualora la corsa si prolungasse agli ottavi o ai quarti, l’inizio della nuova preparazione slitterebbe a fine luglio. Se invece i nerazzurri dovessero arrivare fino in fondo al torneo, la squadra si ritroverebbe ad Appiano soltanto a inizio agosto, a ridosso dell’avvio della nuova Serie A previsto a fine mese.

Fonte: Corriere dello Sport