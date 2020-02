Inter, febbre tifosi in Coppa Italia: col Napoli verso sessantamila – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea i numeri dei tifosi dell’Inter. Per la sfida col Napoli si punta ai 60.000 spettatori a San Siro.

TIFOSI DA RECORD – Anche in Coppa Italia quasi 60.000 spettatori spingeranno l’Inter. La marea nerazzurra quest’anno non conosce limiti e non può essere arginata di manifestazione in manifestazione. Pure nelle scorse stagioni i dati del pubblico interista erano da scudetto, ma in questo 2019-20 sono stati ampiamente battuti. In Serie A, durante le partite casalinghe, la formazione di Conte ha finora fatto registrare una media di 65.800 paganti nelle 12 gare interne e, inutile dirlo, è prima nella speciale classifica con oltre 10.000 spettatori (di media) più del Milan, l’inseguitore più vicino.

CHE NUMERI IN COPPA – Anche in Coppa Italia, però, i numeri finora sono di tutto rispetto: 28.914 nel match degli ottavi contro il Cagliari, 51.431 contro la Fiorentina ai quarti e oltre 55.000 stasera contro il Napoli, per una progressione che fa felice il cassiere nerazzurro. Sommando i presenti in campionato, Champions e Coppa Italia il totale dopo stasera supererà il milione e 100.000 spettatori. I botteghini rimarranno aperti anche in giornata e l’obiettivo è quello di avvicinarsi a quota 60.000, una cifra pressoché da record per una gara di Coppa Italia che non sia una finale.