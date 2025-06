Inter, esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey: Chivu attende risposte dagli infortunati

L’Inter è pronta a fare il suo debutto al Mondiale per Club contro il Monterrey, in un match che segnerà anche l’esordio assoluto di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra in una competizione ufficiale.

IN DUBBIO – A pochi giorni dal calcio d’inizio previsto per il 18 giugno, non mancano le incognite di formazione per l’ex difensore, alle prese con alcuni casi fisici da monitorare attentamente. Sono infatti diversi i giocatori che non sono ancora al top della condizione e che potrebbero saltare la prima sfida nel torneo. Tra i nomi da tenere sotto osservazione c’è quello di Hakan Calhanoglu, uscito malconcio dalla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, e ancora in dubbio per il debutto mondiale. Stessa sorte per Yann Bisseck, anche lui reduce da un infortunio nella gara di Monaco. Davide Frattesi, rientrato da pochi giorni dopo gli impegni con la Nazionale, accusa un affaticamento che lo tiene sotto osservazione quotidiana. A preoccupare è anche la condizione di Francesco Pio Esposito, reduce da una stagione molto positiva allo Spezia ma ancora alle prese con qualche acciacco fisico rimediato nei playoff di Serie B. Infine, resta da valutare Piotr Zielinski: il centrocampista polacco ha saltato l’ultima gara con la propria Nazionale a causa di un dolore al polpaccio accusato durante l’allenamento, e il suo recupero è ancora incerto.

Taremi sicuro assente al Mondiale per Club

CASO A PARTE – Se per i casi sopracitati regna ancora l’incertezza, è invece già sicura l’assenza di Mehdi Taremi per tutta la durata del Mondiale per Club. Non potrà unirsi ai compagni a causa della chiusura dello spazio aereo iraniano dovuta agli sviluppi bellici in corso nella regione. Bloccato in patria, Taremi è in costante contatto con la dirigenza nerazzurra e ha rassicurato tutti circa la propria incolumità. Nonostante il momento complicato, l’attaccante ha confermato la sua volontà di raggiungere il gruppo appena sarà possibile, ma nel frattempo sarà costretto a seguire il cammino dei nuovi compagni da lontano.