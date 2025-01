Inter-Empoli, Taremi dall’inizio! Poi due novità e due conferme – TS

Oggi Inter-Empoli, partita valida per la ventunesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi riflette sulla formazione da mandare in campo. Taremi dovrebbe partire dall’inizio.

ULTIME – Questa sera, ore 20.45 a San Siro, l’Inter è chiamata a rispondere al Napoli, che ieri ha conquistato una vittoria pesantissima sul campo dell’Atalanta. Simone Inzaghi, dopo aver pareggiato contro il Bologna nel recupero della diciannovesima giornata, va a caccia dei tre punti con l’Empoli. Dall’infermeria recupera sia Mkhitaryan che Acerbi, i quali si accomoderanno in panchina. Su Frattesi si decide in mattinata. Rispetto alla partita di mercoledì la vera novità dovrebbe essere in attacco, dove scalpita Mehdi Taremi. L’iraniano, riferisce anche Tuttosport, è in vantaggio su Marcus Thuram, che sarà preservato, almeno inizialmente, in vista del delicato match di Champions League contro lo Sparta Praga in Repubblica Ceca. L’iraniano, dopo gli errori col Bologna, dovrà assolutamente rifarsi.

La probabile formazione di Inzaghi per Inter-Empoli

NOVITÀ E CONFERME – Oltre a Taremi, attese anche due novità in difesa e due conferme a centrocampo. In difesa, Pavard e Carlos Augusto prenderanno il posto, rispettivamente, di Matteo Darmian e Alessandro Bastoni. Mentre a centrocampo, si va verso la riconferma sia di Asllani (protagonista nel matchday programme del club), che Zielinski. I due ovviamente giocheranno insieme a Barella. Ai lati presenti Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. In avanti, con Taremi, capitan Lautaro Martinez. Questa la probabile formazione secondo i colleghi di Tuttosport:

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.