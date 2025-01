Inter-Empoli 3-1, il tabellino della partita della 21ª giornata di Serie A

Inter-Empoli è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-1: questo il tabellino della partita valida per la ventunesima giornata di Serie A 2024-2025.

LA REAZIONE C’È – L’Inter lancia la sfida al Napoli e non fa scappare l’ex Antonio Conte. Ci vuole quasi un’ora per sbloccare la partita contro l’Empoli, che fa poco e niente ma tiene lo 0-0 fino a oltre l’intervallo. Poi esce – finalmente – Lautaro Martinez, con il gol forse più bello di questa stagione per lui ancora (molto) sotto media: un magnifico destro che piega le mani a Devis Vasquez, al quale non basta toccare per evitare l’1-0. Quando il sempre più goleador Denzel Dumfries raddoppia sembra finita, ma l’ex Sebastiano Esposito da subentrato accorcia sulla prima vera occasione concessa. C’è da soffrire per qualche minuto, finché altri due in campo nella ripresa la chiudono: Marko Arnautovic per Marcus Thuram, evitando un recupero di paura. Questo il tabellino di Inter-Empoli.

INTER-EMPOLI 3-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (85′ Darmian), de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski (69′ Mkhitaryan), Dimarco (77′ Bastoni); Lautaro Martinez (77′ Arnautovic), Taremi (69′ M. Thuram).

In panchina: J. Martinez, Calligaris, Acerbi, Frattesi, Buchanan, Palacios, De Pieri, Topalovic.

Allenatore: Massimiliano Farris (Simone Inzaghi squalificato).

Empoli (3-4-2-1): D. Vasquez; De Sciglio (66′ Goglichidze), Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (73′ Henderson), Maleh, Pezzella (83′ Sambia); Cacace (83′ Zurkowski), Fazzini (66′ Esposito); Colombo.

In panchina: Perisan, Seghetti, Tosto, Marianucci, Asmussen, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

Arbitro: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo (Di Iorio – Zingarelli; Tremolada; VAR Guida; A. VAR Di Paolo).

Gol: 55′ Lautaro Martinez, 79′ Dumfries, 83′ Esposito (E), 89′ M. Thuram.

Ammonito: D’Aversa (E, allenatore).

Recupero: 2′ PT, 4′ ST.