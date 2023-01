Inter-Empoli, stasera ‘ospite speciale’ prima del calcio d’inizio

Inter-Empoli stasera alle 20.45 chiude il girone d’andata di Serie A di nerazzurri e toscani. Al Meazza, nel prepartita, ci sarà un ospite speciale che potrà essere visto dai tanti tifosi presenti.

L’AVVICINAMENTO – Per Inter-Empoli ci sarà un momento, nel prepartita, dedicato al trionfo di mercoledì in Arabia Saudita: l’esposizione della Supercoppa Italiana. Il trofeo sarà l’ospite speciale di stasera, con i tifosi (oltre 65.000 quelli presenti) che potranno ammirare la coppa alzata da Samir Handanovic cinque giorni fa. Sono peraltro ancora disponibili dei biglietti, acquistabili a questo indirizzo, in vista del match in programma alle ore 20.45 per la diciannovesima giornata di Serie A. Si attende un’ottima cornice di pubblico per Inter-Empoli, tendenza già vista nel corso di tutta la stagione. E sulla vicenda Milan Skriniar da parte della Curva Nord è arrivata una precisazione in merito (vedi articolo).