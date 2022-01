Inter-Empoli, squadra in ritiro. Inzaghi si aspetta molto da Correa – CdS

La Coppa Italia è un obiettivo da inseguire, lo ha ribadito Simone Inzaghi alla squadra che, non a caso, ieri sono rimasti in ritiro alla Pinetina. Il tecnico già da questa sera si aspetta molto da Correa, la sua stagione ad oggi è stata caratterizzata da luci e ombre.

OCCHI PUNTATI – Contro l’Empoli ci saranno diversi cambi, ma l’undici che scenderà in campo sarà comunque di spessore. La competizione è importante e Simone Inzaghi lo ha ribadito alla squadra (che è rimasta in ritiro ad Appiano Gentile). Il tecnico piacentino, tra gli altri, si aspetta risposte importanti da Joaquin Correa, la cui stagione, anche a causa di qualche guaio fisico, non è stata particolarmente esaltante. Il suo bottino, ad oggi, è fermo a quattro centri stagionali, pesanti, visto che hanno portato le vittorie contro Verona e Udinese, ma pochi rispetto le aspettative. La speranza questa sera possa essere la svolta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno