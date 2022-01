Inter-Empoli, spazio a Sensi e Vecino: Inzaghi vorrebbe trattenerli – TS

Inter-Empoli, è già tempo di Coppa Italia. Simone Inzaghi pronto a dare minuti a Vecino e Sensi. Di seguito la notizia riportata da TuttoSport.

IN CAMPO – Inter-Empoli, la sfida di Coppa Italia è in programma mercoledì. Simone Inzaghi, dopo le belle parole spese per Matìas Vecino e Stefano Sensi, è pronto a dare spazio ai due centrocampisti ad oggi poco utilizzati dal tecnico. I due chiedono più possibilità di giocare, motivo per cui in questo mercato di gennaio potrebbero salutare il club nerazzurro. Simone Inzaghi, però, vorrebbe trattenerli entrambi almeno fino al termine della stagione.

Fonte: TuttoSport – S.P.