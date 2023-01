Inter-Empoli, sarà festa a San Siro: in 60mila per la Supercoppa – TS

Lunedi, in occasione di Inter-Empoli, i nerazzurri festeggeranno la Supercoppa italiana conquistata a Riyad con il pubblico di San Siro

FESTA GRANDE – Lunedi sera l’Inter torna in campo in campionato contro l’Empoli. San Siro si riempirà di nerazzurro, anche per festeggiare la conquista della Supercoppa Italiana. La Curva Nord ha annunciato un passaggio d’onore per i Supercampioni d’Italia. Il pullman della squadra, nell’ultimo tratto prima di imboccare l’entrata nel box sotterraneo dello stadio, passerà tra i bandieroni e migliaia di tifosi (come accadeva ai tempi del Covid, quando l’impianto era off-limits per tutti).La Supercoppa, poi, farà bella mostra di sé pure in campo.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino