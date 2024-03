Inter-Empoli probabile formazione: Inzaghi scioglie i dubbi (o quasi)

Manca sempre meno a Inter-Empoli e la probabile formazione di Inzaghi sarà quasi sicuramente quella tipo. Apparentemente sciolto il dubbio in porta “causato” dall’ultima sosta. Ultimissimi ragionamenti da fare esclusivamente per un lato di campo dell’undici nerazzurro

PROBABILE FORMAZIONE – Si sta per entrare nella vigilia di Inter-Empoli, che è il sempre più atteso Monday Night di Serie A nella giornata di Pasquetta. Molto probabilmente non si ripartirà dal +14 sul Milan, che giocherà a Firenze nell’anticipo che precede la Pasqua e potrà accorciare la classifica. Il grande dubbio di Simone Inzaghi riguarda la porta, dove il numero uno Yann Sommer è recuperato e salvo ricadute giocherà titolare. Sebbene il dodicesimo Emil Audero sia pre-allertato, l’impressione è che Inzaghi darà continuità a Sommer, dopo aver smaltito l’infortunio rimediato con la Svizzera. Resta da decidere il binario destro del 3-5-2 inzaghiano, perché Yann Bisseck insidia Benjamin Pavard in difesa ma al momento il francese è ancora in vantaggio. A centrocampo, invece, altro ribaltone rispetto alle ultime ventiquattr’ore: Matteo Darmian è di nuovo favorito rispetto a Denzel Dumfries per il ruolo di quinto a tutta a fascia. Il testa a testa tra i due esterni continuerà fino a lunedì. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Empoli di Serie A, in attesa degli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Empoli: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.