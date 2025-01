Inter-Empoli, probabile formazione: due rientri (ma uno non dal 1′)

Inter-Empoli sarà il penultimo match della ventunesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, causa infortuni, è costretto a scelte obbligate. La probabile formazione di Inter-Empoli.

RIENTRI – Inter-Empoli, dopo la vittoria del Napoli sull’Atalanta, acquista tutto un altro significato. I 3 punti vorrebbero dire rimanere incollati ai partenopei e distanziare il giusto la ‘Dea’. Ma è anche un match casalingo dove alcuni giocatori possono mettersi in mostra e riscattare delle prestazioni poco brillanti nel recente passato. I nerazzurri devono in ogni caso stare attenti perché negli ultimi 5 incontri a San Siro hanno pareggiato 2 volte, le restanti tutte vinte. L’ultimo pareggio proprio contro il Bologna dove sicuramente Kristjan Asllani, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi non hanno brillato. Per questi motivi Simone Inzaghi sta pensando a come mettere in campo l’Inter anti Empoli facendo anche affidamento ai due rientri fondamentali: Benjamin Pavard ed Henrikh Mkhitaryan. Quest’ultimo molto probabilmente partirà dalla panchina.

Inter-Empoli la probabile formazione scelta da Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE – L’Inter in questo momento ha bisogno di punti per ritrovare fiducia dopo la cocente sconfitta in Supercoppa con il Milan. Inzaghi ha dovuto raccogliere sia i cocci del derby perso ma anche dei numerosi infortunati che stanno mettendo sotto scacco l’Inter. Il tecnico piacentino dovrebbe optare per una difesa composta da Pavard, Stefan de Vrij e Carlos Augusto. Alessandro Bastoni probabilmente partirà inizialmente dalla panchina. Questa la linea a 3 dietro per schermare Yann Sommer. A centrocampo, partendo da destra, Denzel Dumfries favorito su Matteo Darmian, poi Nicolò Barella, Kristjan Asllani, Piotr Zielinski e a sinistra Federico Dimarco. In attacco, se in un primo momento si pensava ad una classica Thula, adesso prende piede la possibilità che Taremi possa affiancare l’argentino. Il Toro e l’iraniano hanno già giocato assieme proprio nel derby perso andando entrambi a segno quella sera.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro.