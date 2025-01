Inter-Empoli probabile formazione: dilemma a centrocampo – TS

Inter-Empoli si giocherà domani sera alle ore 20.45. Per Tuttosport Simone Inzaghi non stravolgerà la formazione iniziale scesa in campo contro il Bologna. L’unico dubbio può essere a centrocampo.

AVVERSARIO – Inter-Empoli è la prossima sfida che dovranno affrontare i nerazzurri. Sono reduci da un pareggio giusto con il Bologna ma che ha lasciato delle ombre sull’arbitraggio non favorevole per l’Inter. L’Empoli per reti segnate è quart’ultima sorretta anche da un Sebastiano Esposito (7 gol e 1 assist) davvero in forma smagliante in questa stagione. I ragazzi guidati da Roberto d’Aversa sono in quattordicesima posizione a 20 punti, a soli due lunghezze dalla zona retrocessione. Molto probabilmente verranno a San Siro affamati di punti. Simone Inzaghi sa che l’Empoli per questo motivo non stravolgerà la formazione iniziale apportando solo delle piccole modifiche. In difesa, dopo un lungo infortunio dovrebbe ritornare Benjamin Pavard dal 1′ che affiancherà Stefan de Vrij e Carlos Augusto (Alessandro Bastoni dovrebbe riposare). Questa linea a 3 schermerà la porta difesa da Yann Sommer.

Inter-Empoli i probabili 11 pensati da Simone Inzaghi

DILEMMA – Inter-Empoli non vedrà stravolgimenti di formazione ma solo piccoli ritocchi rispetto a Bologna. Il dilemma di Inzaghi nasce a centrocampo. In particolare se confermare dal 1′ Kristjan Asllani che non sta vivendo un buon momento e che potrebbe non essere accolto non favorevolmente dal pubblico di San Siro. Dare un’altra chance darebbe sicuramente una iniezione di fiducia in più per l’albanese che non può più sbagliare. Quindi a centrocampo dovrebbero essere confermati Nicolo Barella, Asllani e Piotr Zielinski. Lateralmente Di Marco sulla corsia mancina a destra invece favorito Denzel Dumfries in gran forma nelle ultime partite su Matteo Darmian che potrebbe subentrare. Davanti confermata la ‘Thula’. Per quanto riguarda i rientri, in panchina siederanno Francesco Acerbi e Henrikh Mkhitaryan che potrà sostituire il centrocampista polacco a partita in corso. Davide Frattesi invece se sarà convocato lo sapremo solo oggi.

Inter, la probabile formazione contro l’Empoli

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna