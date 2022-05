Inter-Empoli, per Inzaghi ballottaggio aperto in attacco: Correa avanti – SM

Inter-Empoli, gli ultimi dubbi di formazione riguardano principalmente l’attacco nerazzurro. Simone Inzaghi ha provato due coppie diverse in allenamento. Joaquin Correa secondo Sportmediaset è attualmente avanti nelle scelte.

COPPIE DIVERSE – Manca un giorno da Inter-Empoli, e Simone Inzaghi è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. In attacco la situazione è ben più complicata, con un ballottaggio apertissimo per tutti gli attaccanti. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il mister ieri in allenamento ha provato due coppie differenti: Edin Dzeko e Joaquin Correa da una parte, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez dall’altra. Le ultime sensazioni dicono Joaquin Correa avanti rispetto gli altri. L’argentino è chiamato a fare meglio rispetto i quattro gol realizzati fin qui che non giustificano di certo i trenta milioni spesi in estate. Possibile dunque pensare di vedere una coppia titolare, e un’altra coppia pronta a subentrare nel secondo tempo, così come successo nelle ultime partite.