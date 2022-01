Inter-Empoli, dalla panchina l’ex Pinamonti. Cutrone dal primo minuto

Si avvicina Inter-Empoli, ottavo di finale di Coppa Italia. Dopo le dichiarazioni di ieri (vedi articolo), Andreazzoli sta definendo l’undici di partenza. L’ex Pinamonti dovrebbe partire dalla panchina

ULTIME − Inter-Empoli di Coppa Italia, manca sempre meno. Dopo le possibili scelte di Inzaghi (vedi articolo), è l’ora degli aggiornamenti in casa empolese. Tante rotazioni anche per il tecnico Andreazzoli. In porta, non ci sarà Vicario ma al suo posto dentro Furlan, così come il giovane Asllani sarà titolare in mezzo al campo. Qualche novità soprattutto in attacco con l’ex di turno Andrea Pinamonti (vedi dichiarazioni) che dovrebbe partire dalla panchina. Come riporta Sky Sport, dentro Patrick Cutrone insieme a Mancuso. Per Cutrone è una sorta dio derby visto il suo passato al Milan.