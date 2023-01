Inter-Empoli, occhio al turnover. In attacco Lukaku spera: in tre per una maglia – CdS

L’Inter scende in campo dopo la Supercoppa Italiana vinta contro il Milan a Riad. Lunedì 23 difatti sfiderà l’Empoli a San Siro. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi valuta il turnover considerando il calendario: Romelu Lukaku spera di avere delle chance, ma in attacco in tre si giocano una maglia da titolare.

IN ATTACCO – Simone Inzaghi prepara Inter-Empoli con molte novità, a partire dall’attacco. Occhio particolare al calendario e soprattutto al turnover. Contro i toscani sarà necessario dare continuità ai risultati, puntando dritto alla nona vittoria interna. Una partita in cui Romelu Lukaku spera di ritornare in campo, non avendo avuto l’opportunità di giocare la Supercoppa Italiana vinta a Riad. In attacco, però, ad oggi i favoriti restano Joaquin Correa ed Edin Dzeko, per far coppia con l’inamovibile Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona