Inter-Empoli, niente riposo per i toscani: parte subito la preparazione

Dopo le gare di campionato di ieri, è già tempo di pensare a Inter-Empoli di mercoledì. In vista della sfida di Coppa Italia, i toscani sono già scesi in campo per la preparazione.

SENZA RIPOSO – Niente riposo: in vista di Inter-Empoli i toscani sono già tornati in campo. Da preparare c’è la sfida di mercoledì, valevole per la Coppa Italia. Seduta mattutina per la squadra di Aurelio Andreazzoli dopo il pari (1-1) di ieri a Venezia, svolta direttamente sul prato dello stadio Castellani.