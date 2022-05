Inter-Empoli: le probabili formazioni della 36ª giornata di Serie A

Inter-Empoli è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati né di Inzaghi né di Andreazzoli. Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 36ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la diciassettesima del girone di ritorno. Ecco le probabili formazioni di Inter-Empoli in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Perisic, Vidal (e Bastoni).

Squalificati: –

Indisponibile e/o non convocato: 11 Kolarov, 95 A. Bastoni.

Ultime notizie: In difesa Dimarco va verso la conferma dal 1′, vincendo il ballottaggio con D’Ambrosio. A centrocampo Barella è recuperato e Inzaghi dovrebbe schierarlo titolare, in ogni caso Gagliardini e Vidal sono pronti. In attacco Correa è favorito su Dzeko.

Inter-Empoli, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Andreazzoli

EMPOLI (4-3-1-2): 13 Vicario; 20 Fiamozzi, 6 S. Romagnoli (C), 42 Viti, 65 Parisi; 27 Zurkowski, 23 Asllani, 25 Bandinelli; 10 Bajrami; 9 Cutrone, 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani, 22 Furlan; 5 Stulac, 8 Henderson, 11 Di Francesco, 15 Benassi, 16 Fazzini, 19 La Mantia, 21 Cacace, 33 Luperto, 34 Ismajli, 35 Baldanzi.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Diffidati:

Squalificati: 7 Verre, 30 Stojanovic.

Indisponibili e/o non convocati: 3 Marchizza, 17 Ekong, 26 Tonelli, 32 Haas.

Ultime notizie: Doppio dubbio per Andreazzoli, sia in difesa sia in attacco. Luperto è in ballottaggio con Viti per giocare al centro della difesa, mentre Di Francesco e La Mantia si candidano per una maglia da titolare al posto di Cutrone. Qualche chance anche per Henderson, magari in caso di modifica del tridente offensivo.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Empoli in Serie A verranno date nelle prossime ore.