Inter-Empoli, Inzaghi valuta l’attacco con un pensiero in testa – Sky

Simone Inzaghi valuta i suoi attaccanti in vista di Inter-Empoli, ma non solo. Secondo Andrea Paventi di Sky Sport sono in corso valutazioni per la gara di venerdì tenendo conto anche della finale di Coppa Italia dell’11 maggio.

GIOCO DELLE COPPIE – Simone Inzaghi valuta i suoi attaccanti per Inter-Empoli. Tenendo conto anche di un altro importantissimo e imminente evento. Questi gli ultimi aggiornamenti dell’inviato di Sky Sport Andrea Paventi: «Dzeko e Correa stanno passando una fase parzialmente critica, perché in ogni caso quando giocano riescono a combinare spesso qualcosa di buono. Per l’argentino serve il passo di qualità anche nell’aiutare di più Lautaro Martinez. Lui ci sarà sicuramente venerdì, perché è caldo ed è in forma in questo periodo. Bisognerà capire quale sarà la coppia titolare, anche perché poi ci sarà da pensare anche alla finale di Coppa Italia».