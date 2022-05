Inter-Empoli, Inzaghi studia un nuovo possibile cambio in attacco – CdS

Inter-Empoli aprirà dopodomani alle 18.45 la terzultima giornata di Serie A, due giorni prima dell’impegno del Milan a Verona. Il Corriere dello Sport segnala come Inzaghi pensi a un cambio in attacco.

NUOVA VARIAZIONE – A Udine hanno giocato in avanti Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Il primo si è procurato il rigore del momentaneo 0-2, il secondo l’ha segnato nonostante inizialmente avesse colpito il palo. Non è scontato che siano titolari anche dopodomani in Inter-Empoli, con Simone Inzaghi che valuta volta per volta la coppia “migliore”. Per il Corriere dello Sport Lautaro Martinez è il punto fisso, difficilmente uscirà dalla formazione di Inzaghi in questo finale di stagione. Il Toro, peraltro, ha raggiunto il suo record di gol stagionali (ventuno, come nel 2019-2020) e gliene manca solo uno per eguagliare quello in Serie A (diciassette un anno fa). Con lui venerdì contro l’Empoli può esserci Joaquin Correa, nonostante non segni dal 31 ottobre e in Udinese-Inter abbia avuto un pessimo subentro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.