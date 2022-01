Inter-Empoli, Inzaghi prepara ad Appiano Gentile la partita di Coppa Italia

Subito al lavoro l’Inter di Inzaghi. Dopo il pari con l’Atalanta, i nerazzurri non si fermano e preparano la gara di mercoledì contro l’Empoli. Inter-Empoli di Coppa Italia è in programma alle 21.00

LAVORO − Non c’è un attimo di sosta per l’Inter che dopo la trasferta di Bergamo si è messa subito al lavoro in vista di Inter-Empoli. Mercoledì sera è in programma a San Siro l’ottavo di finale di Coppa Italia contro i toscani. Ad Appiano Gentile, corsa e partitella per i nerazzurri che dopo il pareggio in campionato vogliono ritrovare immediatamente la vittoria. Tutti a disposizione per Simone Inzaghi che mercoledì potrebbe anche far ruotare alcuni uomini. Vecino e Sensi (vedi articolo) hanno buone chance per far rifiatare gli stakanovisti Brozovic e Barella.