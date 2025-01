Inter-Empoli, Inzaghi non parla alla vigilia! Le indicazioni prima dell’allenamento – Sky

Alla vigilia della sfida contro l’Empoli, in programma domenica sera alle 20:45, l’Inter continua la sua preparazione ad Appiano Gentile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, mister Simone Inzaghi non parlerà alla vigilia della sfida.

NO DICHIARAZIONI – L’Inter oggi pomeriggio si riunirà ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro l’Empoli in programma domenica alle 20:45 e valida per la ventunesima giornata di Serie A. La notizia principale oggi, alla vigilia, è l’assenza di Simone Inzaghi in conferenza stampa. Il tecnico, infatti, non parlerà ai giornalisti e si limiterà ad osservare la squadra impegnata oggi pomeriggio per l’ultima sessione di allenamento, dove verranno messe a punto le ultime strategie.

Inter ad Appiano Gentile, a breve l’allenamento di vigilia

PRIME INDICAZIONI – La grande novità della formazione nerazzurra dovrebbe riguardare il rientro dal primo minuto di Benjamin Pavard. Il difensore francese, dopo alcune settimane di gestione fisica e apparizioni a gara in corso, è pronto a riprendersi un posto da titolare. Pavard dovrebbe occupare il centro-destra della linea difensiva, con Stefan de Vrij confermato al centro. Sul centro-sinistra, invece, spazio a Carlos Augusto, che prenderà il posto di Alessandro Bastoni a riposo in panchina. A centrocampo, l’assenza di Hakan Calhanoglu per infortunio continua a pesare, ma Kristjan Asllani è pronto a sostituirlo nel ruolo di regista davanti alla difesa. Il giovane albanese ha la possibilità di riscattarsi dopo una prestazione altalenante contro il Bologna. Accanto ad Asllani, dovrebbe esserci Piotr Zielinski