Inter-Empoli, Inzaghi ha scelto il centrocampo! Ballottaggio a destra – SM

Inter-Empoli è in programma questa sera alle 20:45. Secondo Sportmediaset, Inzaghi ha scelto il centrocampo. Ballottaggio sulla corsia di destra

SCELTE – Inter-Empoli andrà in scena questa sera alle 20:45. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, Inzaghi non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione schierata in Supercoppa contro il Milan. In porta Onana, difesa formata da Skriniar, Acerbi e Bastoni. A centrocampo confermato Calhanoglu in cabina di regia, con Barella e Mkhitarian a completare il reparto. Sulle corsie confermato Dimarco a sinistra, ballottaggio Dumfries-Darmian a destra. In attacco, in attesa di capire le condizioni di Lukaku, spazio a Correa e Lautaro Martinez con Dzeko che si accomoderà in panchina.

Fonte: Sportmediaset.it