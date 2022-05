Inter-Empoli, Inzaghi conferma la difesa. Due rientri a centrocampo – TS

Inter-Empoli andrà in scena questa sera alle 18:45. Inzaghi conferma la difesa vista nelle ultime uscite e ritrova due pedine importanti a centrocampo. Le ultime da Tuttosport

CONFERMA – Inter-Empoli rappresenta una tappa fondamentale per le residue speranze scudetto dei nerazzurri. Per la sfida di San Siro Inzaghi, con Bastoni ancora ai box, conferma Dimarco: con lui, a completare il reparto, Skriniar e de Vrij. A centrocampo Barella è recuperato e giocherà dal 1′, con lui anche Calhanoglu, di rientro dalla squalifica. Sugli esterni Dumfries che riprende il suo posto sulla corsia di destra con Perisic confermato a sinistra. In attacco ci sarà Lautaro Martinez affiancato da uno fra Correa e Dzeko: chi fra i due riposerà contro i toscani, scrive il quotidiano, sarà titolare nella sfida di mercoledì contro la Juventus in Coppa Italia.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati