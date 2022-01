Inter-Empoli, Inzaghi cambia qualcosa per far rifiatare i titolarissimi – TS

Inter-Empoli, occasione per Simone Inzaghi di gestire le forze e far rifiatare i titolarissimi. Con Radu tra i pali, ecco le possibili scelte del tecnico piacentino, considerando anche la squalifica di Brozovic.

CAMBI IN VISTA – Inter-Empoli, la gara di Coppa Italia in programma domani sarà un’occasione importante per le seconde linee. Considerando già la presenza di Ionut Radu tra i pali, in difesa dovrebbero rivedersi Andrea Ranocchia e Federico Dimarco, con la conferma di Danilo D’Ambrosio sul centro-destra. Matteo Darmian potrebbe spostarsi a sinistra per sostituire Ivan Perisic, spazio dunque a Denzel Dumfries sulla corsia di destra. A centrocampo non ci sarà Marcelo Brozovic per squalifica, il suo posto sarà preso da Roberto Gagliardini, con Arturo Vidal e Stefano Sensi (o Matìas Vecino) mezzali. In attacco considerando il gioco delle coppie e l’ultima di campionato, il tandem dovrebbe essere formato da Lautaro Martinez e Joaquin Correa.

Fonte: TuttoSport