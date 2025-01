Inter-Empoli, il dato ufficiale sugli spettatori: ancora sopra i 60!

Si sta giocando la partita tra Inter e Empoli allo stadio San Siro. Questa è la seconda gara della settimana dopo il Bologna, ecco il dato ufficiale sugli spettatori presenti.

DATO – Oggi non c’è nessuno sciopero o altre proteste in programma per i tifosi dell’Inter. La curva canta e tutto lo stadio supporta i nerazzurri impegnati nella seconda partita a San Siro in questa settimana. Inter-Empoli è al momento sul risultato di 0-0 e preoccupa il ritmo imposto dalla squadra di Simone Inzaghi, che fatica a trovare spazi importanti per colpire. Rincuora adesso il dato ufficiale sugli spettatori: 61.230 di cui 85 nel settore ospiti.