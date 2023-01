Inter-Empoli, girare a 40 per aver fatto il proprio nel girone d’andata

Inter-Empoli si giocherà alle ore 20.45. Questa è l’ultima partita del girone d’andata di Serie A, con un obiettivo (minimo) da raggiungere stasera ben consapevoli che non sia il massimo.

VOLTARE PAGINA – La Supercoppa Italiana è già il passato, Inter-Empoli riporta l’attenzione sulla Serie A. Stasera si capirà con quanti punti la squadra di Simone Inzaghi chiuderà il girone d’andata: con una vittoria si andrebbe a quota 40, non certo pochi e che varrebbero il secondo posto in caso di mancato successo del Milan domani con la Lazio. Nonostante i tanti inciampi iniziali oggi per l’Inter è possibile arrivare a metà stagione con un rendimento comunque valido, reso vano dal memorabile percorso del Napoli che è a 50 punti. Fare meglio sarebbe stato possibile, ma non bisogna più pensare alle tante occasioni sprecate. Anzi: bisogna crearsene di nuove da qui a giugno. A partire dall’Empoli, che di certo stasera non farà regali.

L’ORA DELL’EX? – In Inter-Empoli potrebbe giocare Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese nell’ultimo precedente segnò il suo primo gol in Serie A, ma all’epoca vestiva la maglia dei toscani. Ora può avere un posto da titolare, per far rifiatare Hakan Calhanoglu reduce da un piccolo problema fisico. La formazione dovrebbe ricalcare quella già vista a Riyad, con Denzel Dumfries e Robin Gosens che scalpitano per riprendersi un ruolo da protagonisti sulle fasce. Quello per cui devono ancora aspettare Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, anche se per il belga un po’ di minutaggio stavolta è previsto. Nell’Empoli Paolo Zanetti va sull’ex Martin Satriano e deve sostituire uno squalificato in mezzo (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Empoli: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).