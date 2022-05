Inter-Empoli, Dumfries verso la titolarità. Chi in attacco questa volta?

Inter-Empoli, si torna subito in campo per la trentaseiesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi torna a schierare Denzel Dumfries sulla fascia. Chi giocherà in attacco?

DUBBI DI FORMAZIONE – L’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria contro l’Udinese torna subito in campo per sfidare l’Empoli, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2021-2022. L’obiettivo d’ora in avanti sarà quello di vincere tutte le partite rimaste così da mettere pressione al Milan, che per questa giornata giocherà dopo i nerazzurri, cioè domenica sera. Rispetto la formazione vista contro l’Udinese, mister Inzaghi tornerà a schierare Denzel Dumfries sulla fascia destra, e dovrà fare ancora a meno di Alessandro Bastoni in difesa. Il vero dubbio, però, riguarda l’attacco, visto che la coppia formata da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko non ha entusiasmato, in particolare la prestazione del bosniaco. Joaquin Correa e soprattutto Alex Sanchez scalpitano in panchina, e potrebbero sostituire uno dei due attaccanti considerando anche la finale di Coppa Italia.