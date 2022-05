Inter-Empoli, Dumfries torna dal 1′. Ballottaggi in attacco: la probabile – TS

Inter-Empoli andrà in scena domani alle 18:45. Dumfries ritrova una maglia da titolare, dubbi in attacco per Inzaghi. Le ultime da Tuttosport

CONFERMA – Inter-Empoli rappresenta una tappa fondamentale per le residue speranze scudetto dei nerazzurri. Per la sfida di San Siro Inzaghi sceglierà gli uomini anche in funzione della finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì. In difesa ancora out Bastoni, al suo posto confermato Dimarco: con lui, a completare il reparto, Skriniar e de Vrij. A centrocampo Barella è recuperato e giocherà dal 1′, con lui anche Calhanoglu, di rientro dalla squalifica, e Brozovic. Sugli esterni confermato Perisic a sinistra, con Dumfries che riprende il suo posto sulla corsia di destra. Dubbi, invece, in attacco: la coppia favorita è Correa-Dzeko, con Lautaro Martinez e Sanchez indietro nelle gerarchie. È probabile che l’argentino, scrive Tuttosport, possa riposare in vista della sfida dell’Olimpico contro i bianconeri.

Fonte: Tuttosport – S.P