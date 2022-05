Inter-Empoli, due ballottaggi in corso: i dubbi di Inzaghi

Le ultime sulla probabile formazione della squadra di Simone Inzaghi a poche ore da Inter-Empoli, 36ª giornata di Serie A.

ULTIME – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi si affiderà al solito modulo 3-5-2. In porta Samir Handanovic. In difesa Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Federico Dimarco (favorito su Danilo D’Ambrosio). A centrocampo Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Sulle fasce Denzel Dumfries e Ivan Perisic. In attacco Lautaro Martinez e Joaquin Correa, in vantaggio su Edin Dzeko.

Fonte: Sport.Sky.it