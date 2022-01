Inter-Empoli, disastro Sacchi: assegna un rigore inesistente. La moviola – CdS

Inter-Empoli, non è serata per l’arbitro Sacchi, l’abbaglio più grande è al minuto ventinove del secondo tempo quando assegna un rigore inesistente, poi salvato dal VAR. Di seguito la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Inter-Empoli, nei primi minuti il primo errore dell’arbitro Sacchi che dimentica di ammonire Romagnoli che salta su Correa e gli si avvinghia al collo, per poi ammonirlo con un giallo nel secondo tempo. Al diciottesimo minuto Bandinelli finisce a terra dopo un contatto con Vecino, inizialmente Sacchi sembrava pronto ad assegnare il rigore , poi ha fatto segno di no. Qualche dubbio anche sull’intervento di Marchizza su Lautaro Martinez, sembra però lecita la scelta di lasciar giocare. L’abbaglio più grande è al ventinovesimo minuto del secondo tempo quando, sul punteggio di 1-1, assegna un rigore inesistente all’Empoli (oi tolto giustamente dal VAR) per un tocco di spalla di Dumfries, che aveva il braccio attaccato al corpo.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati