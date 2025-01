Inter-Empoli, D’Aversa con coraggio. La probabile formazione

L’Empoli sarà ospite dell’Inter in questo weekend di campionato. Roberto D’Aversa mostra grande coraggio, la sua probabile formazione spiega tutto.

DUBBI? – Roberto D’Aversa e il suo Empoli non hanno nulla da perdere nella partita contro l’Inter. I toscani hanno bisogno di punti per allontanare la zona retrocessione, ma non è il campo di San Siro quello in cui devono guadagnarli. O meglio, le aspettative dicono che saranno altri gli stadi in cui l’Empoli farà punti. Nelle ultime settimane però le aspettative non sono state rispettate, perché il Bologna ha ottenuto un pari a Milano. La squadra di D’Aversa arriva da più di un mese senza vittorie: quattro sconfitte e un pari nelle ultime cinque partite. L’Empoli sta vivendo un momento difficilissimo e in settimana ha perso anche il suo centrocampista Anjorin. In mezzo infatti ci dovrebbero essere Henderson e Grassi con Jacopo Fazzini di ritorno nella trequarti. Tra le voci di mercato il talento cercherà di sorprendere anche nella ‘scala del calcio‘. Domenica sarà l’occasione per il ritorno anche di Sebastiano Esposito contro la sua grande ex. Di seguito la probabile formazione di D’Aversa in Inter-Empoli.

Inter-Empoli, la probabile formazione di D’Aversa

Empoli (3-4-1-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini; Esposito, Colombo.